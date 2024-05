Silent Hill reprend enfin rendez-vous Silent Hill reprend enfin rendez-vous

L'heure est enfin venue pour Silent Hill 2 Remake, ou c'est du moins ce que laisse clairement suggérer Konami en nus « envoyant une lettre d'invitation » (ceux qui ont joué à l'original comprendront) pour un nouvel event SILENT HILL TRANSMISSION dans la nuit du 30 au 31 mai, à 1h00 du matin précisément.



On nous promet que plusieurs jeux seront au programme (rappelons que des rumeurs évoquaient d'autres titres encore non annoncés), un aperçu du prochain film de Gans et le point goodies.