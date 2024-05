MultiVersus dévoile les contours de son solo

C'était une promesse marketing et elle sera tenue : pour son (re)lancement,accueillera un segment solo pour une expérience qui n'est pas sans rappeler une certaine franchise leader du genre, à savoir un enchaînement de défis, majoritairement du combat avec modificateurs, et au milieu des mini-jeux dont des cibles à détruire. Ne manquerait plus qu'un sac de frappe.La différence avec, c'est que ce représentant de la Warner étant bien plus orienté GAAS, ces sessions d'épreuves dites « Failles » seront livrées au fur et à mesure du temps, et une seule sera disponible le 28 mai, consacrée au Joker.