[RUMEUR] Deviation Games : d'un second-party fermé à la création d'un nouveau first-party PlayStation ?

Rappel des faits : Deviation Games est un studio fondé par des anciens de Call of ayant vite trouvé un mécène (PlayStation) pour la conception d'un FPS AAA sous forme de jeux à service. Seulement 2 ans après l'annonce du partenariat et alors que le chantier patinait en plus d'être touché par une vague de licenciements, le studio a fermé ses portes sans jamais avoir montré ne serait-ce qu'un concept-art.



Mais il faut croire que Sony a néanmoins décelé un potentiel dans cette équipe vu que, selon Michael Anthony (un ancien de Deviation), de nombreux employés du studio se sont de nouveau réunis pour une nouvelle boîte cette fois directement intégrée dans les PlayStation Studios, bossant sur une nouvelle licence avec toujours Jason Blundell, directeur de création.



Reste maintenant à voir si l'orientation GAAS est toujours à l'ordre du jour vu les nombreux retournements de situation chez PlayStation, avec d'un côté un certain recul suite au départ de Jim Ryan, mais de l'autre l'énorme succès de Helldivers 2 capable de rabattre quelques cartes.