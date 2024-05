Ubisoft va ENFIN sortir son XDefiant

Une arlésienne de moins dans la besace d'Ubisoft. Annoncé en 2021 pour une sortie qui se voulait rapide,aura finalement pris 3 ans pour sortir de l'œuf, ou en tout cas ce sera chose faite le 21 mai sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (versions PS4/One annulées).Rien d'étonnant vu les retours de chantier pour le moins catastrophique avec une croix dans toutes les cases de la culture toxique, jusqu'à des vannes bien racistes entre développeurs. Pour ce qui est du jeu, on reste donc dans de l'arena battle en F2P avec 5 factions piochant dans tout l'univers Tom Clancy (et), avec bien évidemment une première feuille de route ci-dessous.