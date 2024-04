Rockstar : l'abonnement GTA+ augmente aussi Rockstar : l'abonnement GTA+ augmente aussi

Personne n'échappera à l'inflation, et juste après le service EA Play, c'est maintenant Rockstar qui annonce une augmentation de ses tarifs pour l'abonnement « GTA+ ». On va dire que ça prépare avec une certaine avance l'arrivée de GTA VI…



Donc de base à 5,99€, l'abonnement mensuel prend un boost pour arriver à 7,99€, pour des arguments qui resteront les mêmes :



- Chaque mois de la thune, des skins et des véhicules pour GTA Online.

- Un début de catalogue en téléchargement libre, pour l'heure constitué de GTA Trilogy (uniquement Xbox et PlayStation), GTA Liberty City Stories (iOS & Android), GTA Chinatown Wars (iOS & Android) et Red Dead Redemption (PlayStation et Xbox).



Le catalogue a accueilli le mois dernier l'extension Undead Nightmare de RDR, et ajoutera à sa liste dans le courant de l'année Bully et L.A. Noire.



Rockstar n'a jamais pris soin de communiquer le nombre d'abonnés à son service.