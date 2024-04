Le prochain Future Games Show Showcase confirmé

Peu après Ubisoft, c'est maintenant le Future Games Show qui répondra à l'appel de l'actualité du printemps avec la tenue d'un showcase le 8 juin 2024. Un event pas aussi porteur que les autres certes, mais l'occasion de mettre en avant des potentielles surprises sur tous les supports, avec plus de 40 jeux au programme cette année.Avril :- The Triple-I Initiative le 10 avril (20h)- Level-5 Vision (date et heure à confirmer)Mai :- Rumeur d'un show Sony (State of Play ou PS Showcase)Juin :- Conférence Summer Game Fest le 7 juin (23h00)- Future Games Show Showcase le 8 juin- Ubisoft Forward le 10 juin- Xbox Showcase (date et heure à confirmer)- Rumeur du Nintendo Switch 2 Reveal