Illfonic récupère à Sony les droits de Predator : Hunting Grounds, pour un nouveau suivi

Représentant de la longue liste des multi asynchrone,ne sera plus longtemps estampillé Sony : le développeur IllFonic vient d'annoncer leur avoir racheté les droits d'édition, relançant le suivi avec pour commencer une nouvelle MAJ le mois prochain (PC/PS4) pour apporter du rééquilibrage et un gameplay un chouïa plus souple, avant l'arrivée en fin d'année de nouvelles versions PlayStation 5 et Xbox Series.Au-delà de ça, le titre se garnira de nouveaux Predators mais il faudra patienter pour en savoir davantage.