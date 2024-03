Visiblement, les choses ne se sont pas bien passées entre Marcus Lehto et Electronic Arts Visiblement, les choses ne se sont pas bien passées entre Marcus Lehto et Electronic Arts

Pour quelle raison est parti Marcus Lehto, l'une des têtes pensantes de la franchise Halo qui devait produire une expérience purement solo sur Battlefield avant son départ et le démantèlement par Electronic Arts de son studio ?



On ne le sait toujours pas mais quelques mots du concerné suffisent à comprendre que les relations entre lui et son ancien patron ne devaient pas être au top : « Je n'ai pas dit grand-chose jusqu'à présent car je n'ai rien de positif à dire sur Electronic Arts », avant de liker un post de fan évoquant l'éditeur comme la « quintessence de la cupidité des entreprises ».



Concluons donc pour le moment que le départ n'avait rien d'innocent, et nous verrons tout de même un jour le résultat de ses ambitions, Criterion ayant récupéré le projet tandis que quelques anciens de ses collègues ont pu récupérer un poste chez Ripple Effet, en charge d'une nouvelle expérience pour Battlefield, mais multi cette fois.