Nouvelle vague de combattants confirmés pour Dragon Ball : Sparking Zero Nouvelle vague de combattants confirmés pour Dragon Ball : Sparking Zero

Peu après les 36 versions de Goku et Vegeta, il fallait bien prouver que le casting de Dragon Ball : Sparking Zero serait composé de diverses autres choses et on peut maintenant dire clairement que ça va piocher sévère dans du Super (mais pas que hein) :



- Broly (du dernier film)

- Nappa

- Butta

- Jeice

- Kale

- Muten Roshi

- Trunks SSJ2

- Hit

- Toppo

- Dyspo

- Kakunsa



On attend le trailer pour mieux nous montrer tout cela.