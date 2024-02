Dragon Ball : déjà une Saison 5 pour The Breakers, et du rollback pour FighterZ (upgrade PS5/XBS)

Bandai Namco s'est toujours caché de livrer la moindre donnée de ventes suret peu aurait pu parier sur un maintien sur la longueur au moins d'arriver à une cinquième saison (l'audience PS Plus a peut-être aidée…).Une Saison 5 qui débarque donc aujourd'hui même en ce rare 29 février et dont le contenu se dévoile via cette bande-annonce avec :- Zamasu et Goku Black en boss- Trois persos jouable de plus (Mai, Puar et Jaco)- La map dédiéeVoilà voilà...C'est également aujourd'hui quefait un rapide retour non pas avec l'annonce d'une nouvelle vague de contenu, mais juste une upgrade PlayStation 5 et Xbox Series X apportant la 4K et surtout le sacro-saint rollback.Une édition légendaire incluant la totalité des DLC (une vingtaine de persos) devrait également arriver sous peu.