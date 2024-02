Enshrouded passe les 2 millions en un mois

Totalement inconnu des consoleux vu que uniquement disponible sur Steam actuellement, le jeu de survieest l'un des beaux petits succès commerciaux de ce début d'année comme nous l'avons déjà évoqué précédemment avec 1 million de ventes en 4 jours, pour aujourd'hui atteindre les 2 millions (en moins d'un mois).Une pleine réussite pour les allemands de Keen Games qui étaient déjà parvenus à toucher un jeune public par le passé avec, renouvelant leurs capacités à surfer sur les bonnes vagues. Le titre reste pour l'heure en Early Access avec plusieurs patchs prévus et déjà du contenu neuf en prévision, soit un petit tacle versqui en est toujours à l'étape des correctifs (silence radio depuis 2 semaines d'ailleurs…).Le studio se veut d'ailleurs au plus proche de sa communauté en appelant aux votes de divers souhaits, où est notamment réclamé en priorité un accomplissement solo des quêtes (actuellement, une quête validée par un joueur dans son coin l'est de même pour tout le reste de la team), la météo dynamique, une progression des compétences type job ou encore l'ajout de lacs et rivières.Des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont dans les plans, mais il faudra patienter.