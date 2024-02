Pour les 30 ans de la franchise, Need for Speed Unbound joue l'hommage avec un suivi renouvelé

Pendant que de nombreux fans croisent les doigts pour une validation des rumeurs sur un retour de, il ne faut pas oublier que malgré des débuts difficiles,arrive à perdurer dans le temps grâce aux promotions tout comme l'EA Play (PC, Xbox mais aussi dès aujourd'hui dans le PS Plus Extra), et c'est bien pour cela que ce dernier épisode en date accueillera une nouvelle année de contenu. La moindre des choses pour les 30 ans de la franchise, faute d'un nouveau chapitre.Alors comment ça se présente ? Tout simplement un principe saisonnier où tous les 3 mois, nous repartiront avec :- 1 nouveau mode (parfois tiré des anciens épisodes)- 2 véhicules supplémentaires- De nouveaux défis et events- Des améliorations sur divers pointsC'est gratuit MAIS on n'échappe pas à la grande mode de notre époque, celle où chaque saison mettra en place un Pass avec environ la moitié pour tous et l'autre payante. Le but est en tout cas de réunir le meilleur de la licence en un seul jeu et d'observer les commentaires de la communauté pour déterminer l'avenir de la franchise. Bref, vous avez compris que si ça fonctionne, on file tout droit vers le pur Gaas.