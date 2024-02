Charts Japon : le calme jusqu'à FFVII Rebirth

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 février 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On revient aussi vite au calme du côté de l'archipel avec des petits nouveaux qui s'écroulent déjà du classement pour laisser faire les stars du moment sur Switch, et vu que ce n'est niniqui auront le moindre effet là-bas (, on verra bien), les regards sont tournés vers le premier rapport de mars, celui qui fera le bilan du lancement deMême topo pour les consoles où Switch et PlayStation 5 progressent au coude-à-coude pendant que la Xbox Series maintient son regain de forme (pour la marque) depuis le début du mois.