Square Enix présentera ses plans de réorganisation software au printemps Square Enix présentera ses plans de réorganisation software au printemps

Après plusieurs déclarations de changements, les choses prennent forme chez Square Enix dont le PDG M. Kiryu déclare aujourd'hui que les plans d'une restructuration de l'entreprise seront livrée au printemps.



Alors attention, si le mot fait peur (et le contexte actuel n'aide pas), rien ne dit que l'on parle ici de licenciements, mais plutôt d'une réorganisation souhaitée dans la production software avec déjà plusieurs sous-entendus sur une nouvelle politique axée sur les AAA maison et les partenariats avec des indés, au détriment… du reste.



Et le reste, c'est tout simplement ce que l'on peut appeler les AA (Triangle Strategy, pour ne citer qu'un rapide exemple) et les développements externes de AAA, généralement à risque et sujet de malchance chez Square Enix depuis quelques années sur le plan commercial : Outriders, Guardians of the Galaxy, Babylon's Fall… Cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, juste moins et que cette fois, comme indiqué dans le communiqué fait aux actionnaires, des processus de qualité auront lieu plus tôt pour déterminer la qualité des produits.