Sony avait bien demandé un prototype de Until Dawn 2, avant de s'éloigner de Supermassive

Vous n'aviez pas loupé l'annonce hier, sinon on vous la ressort :fera son prochain retour sur PC et PlayStation 5 dans une version refaite graphiquement et sous divers points, spécialement par Ballistic Moon.On pouvait se dire que si Supermassive ne s'en chargeait pas directement, c'est parce que les mecs sont déjà vachement occupé sur l'éventuel avenir demais également le chantier, mais il existerait une autre raison : selon les sources du site timeextension, Sony ne souhaiterait surtout plus entendre parler de Supermassive. Et ce n'est pas grave vu que la licenceappartient à PlayStation.Pour comprendre, il faut remonter à une enquête d'il y a 2 ans, remonté aujourd'hui, où le site en question avait interrogé 6 employés de Supermassive sous anonymat, tous faisant part de grandes problématiques sur la gestion des effectifs en plus de rush constants sur les premiers(rappelons que de l'aveu même des dirigeants, les mecs souhaitaient un jeu tous les 6 mois…).L'embrouille avec Sony ? Elle tient sur deux faits. Le premier, justement, vient de la gestion du studio où Supermassive enchaînait les contrats quitte à tomber sur de trop mauvais résultats, dont, l'un des plus mauvais FPS du PSVR (et c'est Sony qui a payé), et alors que PlayStation attendait que la leçon soit apprise pour voir une boîte faire moins de projets mais de meilleurs, l'annonce de l'anthologieavec Bandai Namco a fait comprendre que la politique usine à gaz n'était pas prêt de s'estomper.L'autre, c'est un certaindont le prototype aurait été payé par Sony (forcément) mais quand les relations ont commencé à se complexifier pour les raisons citées juste au-dessus, Supermassive aurait modifié le prototype pour finalement faire le « tour du monde » afin de le proposer à d'autres éditeurs, un choix qui fut « le dernier clou dans le cercueil » pour le partenariat entre les deux boîtes. Pour info, le prototype en question est devenu, supporté un temps par Google Stadia avant d'atterrir entre les mains de Take-Two.Difficile avec tout cela d'imaginer une nouvelle poignée de mains pour un, sans que rien n'empêche un chantier de la part d'une autre équipe.Sans rapport aucun si ce n'est avec Supermassive : les deux co-fondateurs du studio (Pete et Joe Samuels) viennent d'annoncer quitter la boîte après 15 ans de service.Robert Henrysson, ancien boss d'Avalanche Studios, prend la tête des équipes, rappelant les trois projets en cours :(spin-off solo de