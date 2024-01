Far Cry : une adaptation de Captain Laserhawk ?

Si on a déjà eu vent de deux nouveaux, un purement multi (en Alaska) l'autre en nouveau chapitre principal (avec une orientation survie sous timer), Ubisoft pourrait apparemment avoir un troisième jeu dans sa manche : Game Rant a repéré l'enregistrement par la PEGI d'une adaptation JV dePour ceux qui n'ont pas suivi,est en fait une série Netflix adaptée de l'univers du spin-off. La boucle serait ainsi bouclée, et les choses pourraient même être intéressantes si l'on omettrait le descriptif de la PEGI : ça parle deathmatch et micro-transactions, donc évitez d'avoir trop d'espoir pour une campagne solo…