Bilan UK 2023 : le boost de la PS5, l'endurance de la Switch et les problèmes de Microsoft (et Square Enix) Bilan UK 2023 : le boost de la PS5, l'endurance de la Switch et les problèmes de Microsoft (et Square Enix)

Nous sommes en janvier et l'heure va être au gros bilan pour chacun des principaux territoires, et on commence par le Royaume-Uni qui signe un bilan de 38 millions de jeux vendus en 2023, dont la hausse de 2,6 % est lié au parc désormais bien installé de machines de nouvelle génération et l'arrivée de nouvelles exclusivités de Marvel's Spider-Man 2 à Starfield en passant par Zelda TOTK et Super Mario Wonder.



Car même si toujours bien classé, EA Sports FC 24 accuse une petite baisse (ça reste 2,39 millions de ventes sur ce seul territoire) de même que Modern Warfare III en chute de 39 %, pas aidé par les retours de la communauté sur le solo, ni par le simple fait que cet épisode est sorti en novembre (octobre l'année dernière).



Sur le hardware :



- Bilan hardware en hausse de 9,4 %.

- La PS5 est en boost de 55,2 % par rapport à 2022.

- La PS4 est en méga-boost de 633 % ! (elle était également en rupture en 2022)

- Deuxième du classement, la Switch accuse un recul de 16,7 %.

- La Xbox Series termine juste derrière (-14,2%).



Sur les estimations :



1) PlayStation 5 : 1,1 million de ventes en 2023

2) Nintendo Switch : 610.000

3) Xbox Series : 580.000



A noter :



- Du classement incluant le dématérialisé hors Nintendo, la « première » nouvelle licence de l'année est 31e (Starfield), dont la place n'est ni aidée par le Game Pass, ni le fait qu'il concerne côté consoles la moins populaire des 3.

- Pour autant, se contenter de la PS5 ne permet pas forcément de créer de miracles et Square Enix en atteste : Final Fantasy XVI est 32e, et Forspoken dans les abysses (96e).

- On le répétera une nouvelle fois : outre Nintendo, ni Epic Games ni Larian ne communiquent de données numériques, empêchant toute apparition de productions non-physiques (donc Alan Wake 2 et Baldur's Gate III).



Au rayon des flops :



- Pas de Super Mario RPG ni de Pikmin 4 dans le top 100 (mais pas de donnés numériques).

- Immortals of Aveum est 331e.

- Forza Motorsport est 463e.

- La tentative LEGO 2K Drive est 104e.





MEILLEURES VENTES DE 2023 AU ROYAUME-UNI :

(pas de données numériques pour Nintendo, Epic Games et Larian)



1. EA Sports FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. COD Modern Warfare III

4. FIFA 23

5. Grand Theft Auto V



6. Marvel's Spider-Man 2

7. Star Wars Jedi : Survivor

8. Red Dead Redemption 2

9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

10. Diablo IV



11. Super Mario Bros. Wonder

12. Hogwarts Legacy (PS4, One, Switch)

13. Mario Kart 8 Deluxe

14. Assassin's Creed Mirage

15. Resident Evil 4 Remake



16. NBA 2K23

17. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker

18. WWE 2K23

19. F1 23

20. GTA Online