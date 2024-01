Unity débute cette nouvelle année en annonçant la mise à la porte de 25% de ses effectifs Unity débute cette nouvelle année en annonçant la mise à la porte de 25% de ses effectifs

Après la polémique sur la volonté de proposer une nouvelle taxe magique, ayant conduit à un grondement général et une fuite des développeurs, Unity a poussé son propre PDG vers la sortie (le fameux John Riccitiello), « parti à la retraite » quand on trouve les bons mots.



Mais voilà, alors que la société avait déjà mis à la porte plus de 1300 têtes en 2023, le changement de PDG (James M. Whitehurst, ancien boss d'IBM) ne pouvait apporter soudainement des jours heureux envers les employés en bas de l'échelle, surtout quand les résultats financiers continuent d'être dans le rouge. Résultat, on nous annonce aujourd'hui 1800 décapitations supplémentaires pour le premier trimestre 2024, soit tout de même 25 % des effectifs restants.



De quoi sauver une entreprise qui doit sans cesse lutter face à des moteurs maisons de qualité grimpante et un Unreal Engine toujours plus populaire ? Nous verrons bien. En attendant, la bourse offre un peu de confiance devant cette baisse d'effectifs : +5 % de valeur boursière. Business is business.