One Piece : Pirate Warriors 4 s'est mieux vendu cette année que la précédente, poussant au nouveau suivi

On doutait de la stratégie de Bandai Namco mais les mecs avaient une bonne raison d'offrir une nouvelle carrière àà base de nouveaux DLC : ce quatrième épisode a atteint les 3 millions de ventes en août dernier, soit 1 million de plus en l'espace d'un an, une performance supérieure au précédent palier (18 mois pour passer de 1 à 2 millions).Très rares sont les Musô à avoir atteint les 2 millions, donc encore moins les 3 millions, et le détenteur du record reste encore aujourd'huiet ses 4 millions.Pour en revenir à, le titre accueillera son prochain pack DLC le 11 janvier 2024 consacré au film Red, avec Uta, Kobi et Shanks (probablement quelques nouvelles missions également), et un ultime pack est prévu quelque part l'année prochaine, dont les persos ont été leaké depuis bien longtemps (Gol D. Roger, Garp version jeune, Rayleigh version jeune).