Detroit : Become Human atteint les 9 millions

Le bouche-à-oreille continue d'avoir un bel effet sur l'effectivement excellent, et Quantic Dream revendique un million de ventes supplémentaires en 2023 (PC/PS), soit un total de 9 millions pour cette expérience narrative considérée et à raison comme la meilleure de l'histoire du studio.En dehors de la branche Publishing de la boîte, les regards sont toujours tournés vers l'ambitieuxdont l'objectif de sortie serait pour 2026 (patience…) et qui officiellement proposera de nouveau un système de mort permanente, et plusieurs personnages jouables (au moins deux selon les rumeurs, issus d'une race inédite pour la franchise).