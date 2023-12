10 millions de ventes pour ''tous'' les Persona 5 10 millions de ventes pour ''tous'' les Persona 5

Plusieurs jeux d'une même marque peuvent donner de gros chiffres, encore plus quand la base est éclatante, et c'est ainsi qu'avec les années, 7 ans précisément, la « franchise » Persona 5 a réussi à dépasser les 10 millions de ventes, comptabilisant un bon tiers pour le jeu de base, une autre grosse partie pour Persona 5 Royal, pendant que les restes sont partagés entre Dancing of Starlight, Strikers et le tout récent Tactica.



Logiquement, l'histoire est bouclée, et pendant que Atlus prépare Persona 3 Reload pour le début d'année prochaine, et sa nouvelle licence Metaphor : ReFantazio fin 2024, les choses se préparent en coulisses pour Persona 6. Mais patience.