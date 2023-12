Embracer : les nouveaux licenciements pré-noël

A une semaine du réveillon de noël, Embracer ne pouvait rester les bras croisés et compte assumer sa tendance jusqu'au bout : nouvelle vague de licenciements (confirmés par plusieurs employés concernés sur Twitter/X), cette fois chez 3D Realms et Slipgate Ironworks, deux boîtes spécialisées dans le trip retro à qui l'on doit récemment(toujours en Early Access) et prochainementAlors oui, ce ne sont pas les jeux les plus vendeurs, mais personne n'a obligé Embracer à les racheter il y a deux ans...