[LEAK] Les futurs modes et persos jouables de Suicide Squad : Kill the Justice League

Miller Ross, leaker déjà connu pour de nombreux faits d'arme sur Marvel's Avengers, vient de rempiler avec le futur Suicide Squad : Kill the Justice League en annonçant dans le cadre du suivi l'arrivée de plusieurs choses côté contenu, sans pouvoir en dire trop à la fois par le manque de données que par d'éventuels changements de plan de la part de Rocksteady, au moins côté calendrier.



- Arrivée d'équivalent de raids durant la première année.

- Un mode Horde (solo comme coop online).

- Un mode 4V4V4V4 où chaque team doit accomplir ses objectifs.



Et enfin 4 nouveaux personnages jouables dans les plans « proches » : le Joker, Deathstroke, Freeze et Manhunter. Freeze sortirait dans le cadre de la deuxième saison sous le thème de l'hiver… donc chez nous durant l'été. Cela paraît paradoxal mais n'oubliez pas que le jeu était censé sortir de base au printemps dernier...