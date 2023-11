Destiny 2 : Bungie retire un ''DLC Starter Pack'' à 15€ au bout de seulement 24h Destiny 2 : Bungie retire un ''DLC Starter Pack'' à 15€ au bout de seulement 24h

C'est beau de vouloir « regagner la confiance de la communauté », mais Bungie vient à nouveau de se prendre les pieds dans le tapis, quelques jours après avoir annoncé le report de l'extension majeure de Destiny 2 tout en ayant enregistré la plus faible audience de son histoire du Steam.



En cause ? Non pas le lancement de la nouvelle saison mais l'arrivée d'un nouveau DLC, précisément un « Starter Pack » à 15€ contenant divers matériaux en plus de 3 armes exotiques pour les « nouveaux arrivants », le genre d'initiative qui est très mal passée, avec d'un coté l'aspect évidemment Pay-to-Win, de l'autre ceux qui disent que le contenu est une arnaque au regard du prix, et enfin ceux qui dressent le comparo qui fait mal : aujourd'hui, une véritable extension coûte moins chère que ce truc.



Sous les « Bouh ! », Bungie a retiré ce DLC moins de 24h après son introduction, tout en tentant d'expliquer sur Twitter/X que, effectivement, il y avait mieux à faire pour attirer les nouveaux que de leur vendre directement des armes exotiques. Belle analyse.