Destiny 2 : report confirmé pour La Forme Finale

Bungie confirme une rumeur déjà bien sourcée : l'extensiondesubit bien un report majeur, passant du 27 février au 4 juin 2024. De fait, la nouvelle saison qui débutera demain devra être prolongée jusqu'en juin, mais garni en davantage de contenu dès février (quêtes hebdo spéciales, compétition de classes en mars, MAJ d'importance en avril, nouvelles cartes PVP en mai…).Le but du report est bien entendu de tout faire pour « retrouver une totale confiance » de la part de la communauté après diverses déceptions et une chute d'audience notable. Ironiquement, c'est dans ce contexte que le multi dereprend des couleurs grâce à une Saison 5 recevant de belles louanges, ayant permis au titre de 343 Industries de dépasser l'audience desur supports Xbox (aux USA) tout en s'offrant son plus gros pic Steam depuis 17 mois.