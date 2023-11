Charts UK : RoboCop fait son petit trou Charts UK : RoboCop fait son petit trou

Nouveau rapport où il n'y a de base pas grand-chose à dire faute de données numériques (pour le moment) mais remarquons tout de même le bon placement de RoboCop : Rogue City qui, si ce premier constat s'élargit, n'aura aucun mal à rentabiliser son budget sur la longueur.



Hormis cela :



- Super Mario Wonder continue de se maintenir au sommet, pendant EA Sports FC 24 et Spider-Man 2 échangent leurs places. Ce dernier ne baisse que de 40 % pour sa troisième semaine, ce qui reste une performance pour une expérience purement solo.

- Nintendo ne peut toujours pondre des hits commerciaux : WarioWare : Move It démarre en dehors du top 10 (mais néanmoins dans le top 20). C'est également le cas de Star Ocean : The Second Story.



1. Super Mario Bros Wonder (=)

2. EA Sports FC 24 (+1)

3. Marvel's Spider-Man 2 (-1)

4. RoboCop : Rogue City (NEW)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

6. Hogwarts Legacy (+2)

7. Nintendo Switch Sports (+2)

8. Assassin's Creed Mirage (-3)

9. Minecraft Switch (+1)

10. Animal Crossing : New Horizons (+4)