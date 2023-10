PSVR2 : Switchback s'offre un mode Horde gratos PSVR2 : Switchback s'offre un mode Horde gratos

Histoire de relancer un peu les ventes après avoir déjà amélioré son rendu graphique via une MAJ post-launch, The Dark Pictures : Switchback VR s'offre aujourd'hui une nouvelle upgrade gratuite ajoutant un mode Horde qu'il est inutile de décrire vu le nom, juste qu'il misera à fond sur les headshots pour de meilleures récompenses et continuera de pousser les joueurs à ne pas « cligner des yeux ».



En voici quelques visuels à défaut d'un trailer, en ajoutant pour les intéressés que le titre est actuellement en promo sur le PS Store (28€ au lieu de 40).