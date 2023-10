[LEAK] De la Horde pour Dead Island 2 [LEAK] De la Horde pour Dead Island 2

Peu ont anticipé le succès surprise de Dead Island 2, pas mêmes les développeurs qui avaient à peine programmé en amont le suivi, d'où le peu de mises à jour depuis le lancement il y a des mois, mais si tout se passe bien, une première extension arrivera d'ici la fin d'année, et une deuxième au printemps 2024, toutes deux payantes.



Le renseigné Tom Henderson vient en attendant leaker l'arrivée d'un mode Horde sans encore pouvoir préciser si ce sera gratuit ou directement intégré à une des deux extensions, mais dans ce dernier cas, ce serait une expérience à part (en gros si payant, ce sera un pack de l'extension en plus du mode).



La Horde, vous comprenez le concept et dans Dead Island 2, ce mode nommé « Neighborhood Watch » placera une team de 3 joueurs dans une planque et le but sera simple : survivre pendant 5 jours et autant de nuit. Chaque jour, l'équipe sera soumise à la recherche d'armes, fournitures et poses de pièges, en plus de défis dont les récompenses octroieront de nouvelles armes ou la suppression d'un type de zombies particulier pour la prochaine horde.



Plus la difficulté (modulable) est élevée, meilleures seront les récompenses en sachant que le premier jour, vous pourrez choisir une difficulté allant de 1 à 5, le troisième de 3 à 5 et le dernier jour obligatoirement 5, mais rien ne vous empêche si vous souhaitez (et si vous avez de très bon coéquipiers) de faire l'intégral en mode 5 étoiles.