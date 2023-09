Charts Japon : Pikmin détrône Pikmin

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 24 septembre 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et il y a quelques trucs à dire pour cette semaine avec notamment, comme cité dans le titre, le fait quevient enfin de perdre (temporairement) son trône au profit… de la mise en boîte de. Ce dernier a d'ailleurs fait bien mieux qu'un, continuant de nous faire comprendre que sur l'archipel, niveau Souls, il y a FromSoftware, et « le reste » qui se partage les miettes.Sur le hardware, constatons un boost généralisé mais sans grande raison, et vu que ce phénomène affecte également la PS4 et la 3DS, gageons que l'on doit parler d'un rattrapage des données Famitsu. La Xbox Series en profite pour fêter son demi-million LTD.