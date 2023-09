Pas de Game Pass pour Octopath Traveler II

Petit article juste là pour signaler une bourde émise dans le communiqué Xbox du TGS, et du coup relayé par le plus grand nombre :, s'il est bien prévu sur supports Xbox pour le début d'année prochaine, ne sera finalement pas disponible Day One dans le Game Pass.Après certains diront qu'avec des annonces à la dernière minute comme pour, un nouveau retournement de situation reste possible, mais dîtes vous juste que pour l'heure (et contrairement au premier épisode), il faudra lâcher un billet.