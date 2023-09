The Division 3 confirmé, sans paillettes The Division 3 confirmé, sans paillettes

Comme ironise Jason Schreier : à quoi sert encore l'E3 quand l'habitué des One More Thing avec musiques et tout le bordel se contente aujourd'hui d'une annonce par simple communiqué de presse, et pourtant pas des moindres.



Car Ubisoft vient tranquillement de confirmer le développement de The Division 3 chez Massive, déjà en charge de l'attendu Star Wars Outlaws, avec le retour de Julian Gerighty, lui qui fut déjà directeur créatif des deux premiers épisodes d'une franchise à succès en dépit de quelques complications autour du lancement du deuxième épisode (la période sombre de l'éditeur, qui relève lentement la tête).



Gerighty continuera de soutenir le développement de Star Wars Outlaws jusqu'à son lancement et promet que d'ici l'arrivée de The Division 3, le deuxième épisode perdurera avec divers contenus et events.