Hades II : l'Early Access se précise

Indéniable succès critique, et le public lui a bien rendu sur les ventes, l'excellent rogue-likeconnaîtra une suite comme on le sait depuis les Game Awards de décembre 2022, mais Supergiant est venu cette fois apporter un peu de précisions : on débutera de nouveau avec une Early Access, et ce sera pour le printemps 2024. Toujours uniquement sur PC.nous fera incarner Melinoë, sœur de Zagreus (et donc fille de Hades), dans une quête qui l'emmènera affronter les différents titans chers à la mythologie. Le chara-designer est le même, le compositeur aussi, le style de jeu également, et reste à voir désormais si les nouveautés justifieront le statut de suite.