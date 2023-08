Saints Row arrive dans le PS Plus Essential

Le reboot decontinue d'attiser votre curiosité sans aller jusqu'à lâcher un billet sur le sujet, même en promotion ? Alors réjouissez vous si vous faîtes partie des abonnés PS Plus quel que soit le rang : il sera offert le 5 septembre dans la gamme Essential comme vient de l'affirmer billbil-kun (et vu le passif du leaker, aucun doute à avoir).Les deux autres titres ne sont en revanche pas connus, et si ça ne fuite pas entre temps, tout sera officialisé ce mercredi en fin de journée.