[LEAK] Modern Warfare III : nouveau mode Zombie et retour des 16 maps (remasterisées) de MW2

Le trailer reveal de Call of Duty : Modern Warfare III tombera demain à 19h30 et en attendant, une pincée de détails ont été publiés, certaines officiellement comme la nouvelle campagne avec des missions ouvertes (en plus de nouvelles options de personnalisation et d'un Hub refait), d'autres en leak : un nouveau mode Zombie et une remasterisation des 16 cartes du Modern Warfare 2 de 2009.



Un dernier point de facilité, qui n'empêchera pas cette suite rapide (tirée de base d'une simple extension) d'être vendue au prix fort le 10 novembre.