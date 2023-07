Armored Core VI : du multi jusqu'à 6 [UP : RDV demain pour une nouvelle présentation]

FromSoftware ne s'est jusque là pas beaucoup attardé sur le sujet et il aura fallu attendre que le Japon commence à mettre sur ses étalages des boîtes commerciales depour apprendre que la partie multijoueur pourra réunir 6 joueurs lors des affrontements, et même d'une certaine façon 9 puisque chaque joue accueillera 3 spectateurs.L'équipe dévoilera peut-être ce mode durant la GamesCom (23 au 27 août) dont la tenue se situera pile pendant la période de lancement du jeu (25 août, PC, PlayStation, Xbox, cross-gen).UPDATE :- RDV demain à 15h45 pour 25 minutes de présentation (on ne sait pas si le multi sera concerné).