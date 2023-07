Le remake d'ARK se prend un report Le remake d'ARK se prend un report

Bon, le Studio Wildcard semble galérer à relancer sa licence ARK après avoir déjà créé la polémique le 1er avril (et ce n'était même pas une blague) avec des annonces de prix un peu fous et même des bundles imposés combinant le remake du premier épisode et sa suite, sans avoir rien vu de l'un ou l'autre.



Après avoir adouci sa politique tarifaire, le développeur continue pourtant d'enchaîner les déboires, se justifiant sur les complications liées à l'Unreal Engine 5.2, reportant le remake ARK : Survival Ascended prévu de base au mois d'août pour finalement être placé en plein embouteillage du mois d'octobre (vous savez, celui avec Super Mario Wonder, Spider-Man 2, Alan Wake 2…).



Ce n'est pas tout car on apprend en plus qu'alors que la fermeture des serveurs PC/PS4/One de l'original est actée pour le 30 septembre, le transfert de sauvegarde ne sera effectif qu'en décembre, obligeant donc les fans du Day One à tout recommencer à zéro en attendant de pouvoir plus tard récupérer leur progression.



Une bonne nouvelle néanmoins : l'extension gratuite « The Island » ne pouvant être présente dès la sortie en octobre (plutôt décembre), Studio Wildcard fait un geste en baissant le prix de 49,99€ à 44,99€, avec même une offre de lancement à 39,99€. 10 balles, c'est 10 balles.