Microsoft avait également des vues sur Square Enix, et plus particulièrement sa branche mobile

Dans la wish-list de Microsoft il y a quelques années, découvrons et peut-être sans grande surprise que Square Enix était un candidat sérieux au rachat, à une époque où la boîte possédait encore ses principaux studios occidentaux (Crystal Dynamics et Eidos Montréal), rachetés depuis par Embracer après avoir déjà laissé partir IO Interactive.



Bien évidemment, les licences juteuses qu'il est inutile de lister étaient un argument important mais au-delà de ça, c'était surtout la perspective d'ouvrir davantage la marque Xbox au marché asiatique et pas uniquement sur console : l'un des principaux leitmotivs, c'était l'implémentation de Square Enix sur mobile, et donc une formidable occasion d'ouvrir le Game Pass sur smartphone (un service qui même dans le cadre de jeux F2P, peut amener des bonus si abonné).



On ne connaît pas les raisons de l'abandon, même s'il est probable que Activision Blizzard King soit tout simplement devenu l'objectif prioritaire, mais remarquons que comme pour SEGA avec les Yakuza et Persona soudainement disponibles sur Xbox (et dans le Game Pass), ce focus temporaire sur Square Enix à l'époque n'est pas resté sans conséquence : la franchise Dragon Quest a fait son arrivée sur Xbox avec le 11e épisode, et sauf coïncidence, les anciens partenaires occidentaux de Square Enix sont devenus proches de la marque (Crystal Dynamics sur Perfect Dark et Eidos Montréal sur Fable).