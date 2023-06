[LEAK] Du Battle Royale pour AEW Fighter Forever

Yuke's lancera d'ici la fin de la semaine son, et si son succès ne fait presque aucun doute en tout cas aux USA, l'équipe a gardé dans sa manche un argument leaké par la base de données de THQ (donc assurément pour une future MAJ) : un mode Battle Royale.Les informations sont nombreuses, comme le fait que les affrontements se dérouleront dans un stade complet avec 30 joueurs sur le terrain qui pourront utiliser les objets trouvés dans les divers boîtes, la possibilité de récupérer des HP via des distributeurs automatiques, des « véhicules » comme des chevaux et des voiturette de golf (ouais, le grand n'importe quoi) et l'impossibilité de rester éternellement dans son coin vu que vous devrez maintenir la ferveur du public au risque d'être éliminé.Plus qu'à attendre l'officialisation de tout cela.