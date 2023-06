La surprise LISA va revenir dans une Definitive Edition peaufinée, traduite et même sur consoles

Sorti au départ en 2014 et dans une certaine discrétion malgré de sympathiques retours critiques,veut revenir au meilleur de sa forme et en touchant un bien plus large public que le PC : si la Master Race est toujours concernée via Steam et l'Epic Games Store, le titre sortira également sur l'intégralité des supports, et ce pour le 18 juillet au prix de 25€.donc, qui ne vole pas son nom car réunissant le jeu de base et son extension avec tout un tas d'améliorations allant du mode facile à un HUD revu en passant par de nouvelles quêtes, un bestiaire rehaussé, un système de combat remanié et une masse de dialogues inédits, le tout avec une traduction FR. Enfin normalement : on nous annonce 12 langues supplémentaires en plus de l'anglais donc logiquement…Et pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi on parle,, c'est un RPG minimaliste en apparence avec une certaine odeur de, mais abordant des thèmes comme la violence, le viol, le suicide, le tout dans un mode en ruine où l'intégralité des femmes ont mystérieusement disparu de la planète, laissant le FC Homme à la barre jusqu'à ce que Brad, un gros barbu ayant de belles connaissances en cassage de gueules, tombe par hasard sur un bébé. Et c'est d'ailleurs une fille.