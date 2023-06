Street Fighter 6 a attiré 1 million de joueurs

On préfère les données de ventes concrètes, mais Capcom qui n'est pourtant pas avare sur le sujet préfère indiquer que pour ses premiers jours de lancement,a dépassé le million de joueurs, et ce sera tout pour l'instant.On rappelle du coup queavait fait 1,4 million en 6 semaines, une performance à l'époque en-deça des objectifs de Capcom, même si les multiples versions et promos ont pu pousser cet épisode à 7 millions en autant d'années.Apprenons tout de même que la franchise a dépassé les 50 millions de ventes depuis ses débuts lointains.