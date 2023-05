Marvelous annonce de nouveaux RPG, du spin-off pour Rune Factory et un nouveau Daemon x Machina

Dans l'ombre de l'actualité autour du PlayStation Showcase, Marvelous a tenu son propre live pourtant surprenant pour les fans du studio vu que l'on repart tout de même avec 6 annonces d'importance :(09:43 à 12:06), un nouveau RPG sous le chara-design de Hiro Mashima, aka Mr.et(12:06 à 14:51), un autre RPG sous le signe de l'aventure avec map monde et voyage en haute mer avec notre navire.- Deux nouveaux(14:51 à 19:45), avec un nouvel épisode standard mais promis comme bien plus joli, et un autre (plus tard) porté sur le multijoueur.(16:45 à 25:44), un spin-off porté sur les traditions japonaises, pendant que se prépare en amont(28:11 à la fin), tout simplement la suite de la bonne surprise de First Studio. Pas de date ni de supports annoncés, comme tout le reste d'ailleurs.