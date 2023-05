FIFA 23 : l'épisode de tous les records arrivera en avance sur l'EA Play & Game Pass Ultimate FIFA 23 : l'épisode de tous les records arrivera en avance sur l'EA Play & Game Pass Ultimate

Cette année et probablement courant septembre (ou début octobre) débarquera EA Sports FC, nouveau départ dans la carrière footballistique d'Electronic Arts par un changement de nom, et pour les adieux à la marque magique aux 4 lettres, on peut dire que l'éditeur repart avec les honneurs : FIFA 23 a dépassé en 6 mois le total des ventes de FIFA 22 pour en faire le plus gros succès de la franchise à ce jour sur ce laps de temps.



Et pour fêter cela, FIFA 23 débarquera avec un mois d'avance sur le service d'abonnement EA Play (donc également Game Pass Ultimate), donc le 16 mai au lieu de courant juin.