[RUMEUR] Vers un reboot de Dead Rising

Encore du Jez Corden, qui semble s'ennuyer ce dimanche au point de ne pouvoir s'empêcher de balancer des trucs sur Twitter : cette fois, ça parle de Dead Rising et d'un retour prochain de cette franchise plutôt sympathique mais n'ayant pas survécu au flop de l'épisode 4, signé par la branche de Vancouver (fermé depuis janvier 2019 d'ailleurs).



Et on ne parle pas d'une remise en chantier de l'annulé Dead Rising 5 mais bien d'un pur reboot pour remettre les choses sur de bons rails. Pourquoi pas, et une nouvelle cartouche de la part d'un éditeur qui a encore bien des choses en stock pour cette génération.