Tout comme Rogue Company, Hi-Rez Studios va également abandonner Paladins sur Switch

Celle qui succédera à la Nintendo Switch est pressentie pour l'année prochaine et certains éditeurs commencent visiblement à faire le ménage avant le déménagement : Hi-Rez Studios avait déjà annoncé la mort desur Switch (pour le 20 juin) mais il en sera de même pour, avec dès aujourd'hui le retrait du jeu de l'eShop comme de la monétisation, et une expérience inaccessible sur la plate-forme de Nintendo dès la fin du mois de juin.Officiellement, la problématique vient du hardware vieillissant de la Switch qui empêche de fournir une expérience convenable d'un point de vue technique au fur et à mesure des différentes mises à jour, et l'équipe préfère consacrer pour l'heure ses ressources au suivi des autres supports. On ne pourra leur en vouloir en jetant un œil aux performances actuelle de plus en plus problématiques d'unsur Switch, édition qui ne doit sa survie que par son audience encore suffisamment grande.