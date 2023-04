GamesCom 2023 : toujours chaud, Geoff Keighley confirme et date la conférence d'ouverture GamesCom 2023 : toujours chaud, Geoff Keighley confirme et date la conférence d'ouverture

Il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement tant Geoff Keighley aime imposer ses habitudes, difficiles à refuser quand l'actualité n'agit aujourd'hui plus que par rebonds : comme les deux années précédentes, la GameCom s'ouvrira sur une conférence « Opening Night Live », et ce sera jeudi 22 août dans la soirée.



Malgré le trop plein de CGI propres aux show de Geoff, nous étions au moins repartis en août 2022 avec des nouvelles de Lords of the Fallen, The Callisto Protocol (quand on y croyait encore), Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, New Tales from the Borderlands, Return to Monkey Island, le toujours très intriguant Lies of P, Dead Island 2, High on Life ou encore les annonces de Everywhere et The Expanse.