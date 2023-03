Du Sonic dans Samba de Amigo : Party Central

Trop radin pour nous refourguer un nouveau trailer, SEGA se contente de signaler par un simple visuel que nous aurons du « contenu Sonic » dans le futur, avec plus précisément :- 2 musiques (« Escape from the City » de SA2, et « Fist Bump » de Forces)- Le stage City Escape de SA2, avec l'apparition du hérisson bleuCe retour surprise aura lieu dans le courant de l'été, exclusivement sur Switch pour 39,99€, avec plein de mini-jeux, du online et 40 morceaux au lancement, et d'autres par la suite en DLC (gratuit ou payant, on ignore encore).