Sonic Frontiers : le premier DLC a sa date Sonic Frontiers : le premier DLC a sa date

On n'en a pas encore vu la couleur mais sachez que le premier DLC gratuit de Sonic Frontiers arrivera ce jeudi 23 mars comme vient de l'affirmer SEGA dans un mail envoyé aux joueurs, mais la feuille de route nous a fait comprendre que l'on peut s'attendre dans un premier temps à un mode Photo, un Jukebox et surtout de nouveaux modes Défis.



Un deuxième DLC arrivera plus tard avec encore un nouveau mode (Open Zone Challenge) et de nouveaux Koco à débusquer pour les courageux.



Le troisième DLC, aussi gratuit que les autres, sera lui à prendre comme une extension avec au moins une nouvelle zone, du contenu scénarisé et de nouveaux personnages jouables.