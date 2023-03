[LEAK] Une date de sortie pour Exoprimal [LEAK] Une date de sortie pour Exoprimal

Après le leak de la démo jouable de Resident Evil 4 Remake dans la foulée du Capcom Spotlight de ce soir, voici deux nouveaux leaks pour un éditeur qui a bien du mal à garder ses secrets.



Le très renseigné site Insider Gaming annonce via Tom Henderson que Exoprimal sortira le 14 juillet 2023 avec bêta préalable (mais elle non datée), en ajoutant que les joueurs PlayStation et Xbox accueilleront entre temps Monster Hunter Rise : Sunbreak le 28 avril 2023.