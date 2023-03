Meta : un service à abonnement pour le Quest ? Meta : un service à abonnement pour le Quest ?

Alors que se prépare l'arrive cette année sur Quest 3 puis en 2024 d'un nouveau casque encore plus grand public niveau prix, Facebook/Meta semble préparer une autre étape dans son offre : la mise en place d'un service abonnement. Presque étrange d'avoir attendu si longtemps d'ailleurs.



L'information n'est pas officielle mais a été repérée par plusieurs utilisateurs ayant fouillé les tréfonds de l'application Quest sur Android comme iOS, mentionnant l'arrivée d'un « Quest Pass » garantissant l'accès chaque mois à deux nouvelles applications ou jeux.



Une évolution presque obvious de l'offre, déjà parce que le marché va dans ce sens depuis des années, mais également parce que si la gamme Quest est actuellement leader du marché VR, Facebook ne semble pas y trouver son compte en terme de revenus. Meta avait en effet fait le choix de vendre des casques à prix grand public (par rapport à la concurrence) pour se rattraper ensuite sur la vente de jeux, soit l'inverse du HTC Vive (casque beaucoup plus cher, mais réduction du coût des jeux via le service Viveport).



Seulement à en croire plusieurs retours dont celui du désormais ex-consultant John Carmack, un trop grand nombre de personnes qui craquaient pour le Quest 1 ou 2 se contentaient ensuite majoritairement de jeux et applications gratuites… ou passaient par SteamVR (et non le Quest Store). Meta avait déjà augmenté le prix de vente du Quest 2 pour combler le manque à gagner, et un service d'abonnement en complément ne pourra être que bénéfique pour l'avenir du secteur.