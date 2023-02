EA reporte Star Wars Jedi : Survivor et dégomme ses deux gros FPS mobile

« L'incertitude croissante du marché », c'est décidément le terme qui revient depuis quelques temps et si Electronic Arts peut se féliciter du succès grandissant de sa franchise footballistique (grâce à une audience en hausse aux USA,pourrait devenir le plus gros succès de l'histoire de la série), l'éditeur accuse le coup sur certains points, de la performance moindre qu'attendue pouret pire encore, on s'en doutait, pourPour ses résultats financiers, attestant que EA reste en belle forme, trois annonces majeures ont été faites histoire de ne plus subir de contre-coup, soit par un besoin de finition, soit en jetant l'éponge sur certains projets :est reporté du 17 mars au 28 avril 2023.va s'éteindre le 1er mai 2023.est tout simplement annulé.Pour ces deux derniers points, la raison est simple : à l'instar de cas comme, Electronic Arts ne souhaite plus que leurs gros projets mobiles soient autonomes, mais liés comme un tout aux titres PC/consoles. Mêmes serveurs, même communauté, qu'importe les concessions graphiques. Pour cela quecommepeuvent toujours revenir/sortir sur mobile, mais sous une autre forme.